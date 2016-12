Genoa-Juve, Conte: "Vittoria da grande squadra"

10:40 - Dopo la vittoria all'ultimo respiro col Genoa, Conte si gode la prestazione. "Solo una grande squadra poteva vincere stasera, nonostante alcuni episodi discutibili", ha detto il tecnico bianconero. "I numeri parlano chiaro, stiamo facendo qualcosa di straordinario: nessuno a inizio campionato poteva aspettarsi di trovare la Juve a 75 punti dopo 28 giornata - ha aggiunto -. Il campionato rimane la priorità assoluta".

Per la punizione di Pirlo, Conte non vuol parlare di gol scudetto. "Posso dire che dal 50% siamo passati al 51% di possibilità di conquista del titolo", ha spiegato. A Marassi non è stato facile portare a casa tre punti: "Era dura vincere in casa contro una squadra che fa la gara della vita, senza nulla da chiedere, mentre noi eravamo in un ciclo con gente stanca che non posso cambiare".



Poi qualche battuta sulla coppia Llorente-Osvaldo: "Sia Osvaldo che Llorente sono stati bravi a tenere palla con avversari così aggressivi. Avevano anche segnato... Sono soddisfatto". "Penso che il Genoa abbia fatto una buona fase difensiva, molto aggressiva e corta - ha continuato -. Potevamo essere più precisi nei passaggi finali, sono contento della prova degli attaccanti in entrambe le fasi".



E l'Europa League? "Ora a Firenze andiamo da sfavoriti. Il campionato rimane la priorità assoluta: il presidente ha il desiderio, e non solo lui, di entrare nella storia con un campionato da record, dopo quelli che abbiamo già stabilito - ha proseguito -. Detto questo c’è la volontà di tutti di andare in avanti anche in Europa, consapevoli del fatto che sembra che si sia già festeggiata la nostra eliminazione".

SFOGO DI QUAGLIARELLA

La vittoria col Genoa lascia un piccolo strascico polemico in casa Juve. Subito dopo il triplice fischio, Quagliarella, ormai quasi fuori-rosa dopo il rifiuto di trasferimento a gennaio, se la sarebbe presa con Conte uscendo dal campo. "Gli ho anche risolto la partita", avrebbe detto l'attaccante bianconero, riferendosi al fatto di aver conquistato la punizione calciata poi magistralmente da Pirlo all'89'.

BUFFON: "C'E' TANTO ENTUSIASMO"

Rigore parato, Zoff raggiunto nelle presenze in bianconero e vittoria al fotofinish. Serata speciale per Gigi Buffon. "Si', c'è tanto entusiasmo perché non ci speravamo piu' di vincere questa partita, quindi è motivo di orgoglio per noi e per i nostri tifosi. Anche quando c'è da soffrire noi ci riusciamo e questo e' un bel segnale", ha spiegato il portiere bianconero. "Se sarà questo il gol-scudetto? Non so, certo è una bella badilata", ha poi aggiunto parlando della rete di Pirlo. Infine una battuta sul rigore parato a Calaiò: "Per fortuna Gilardino era uscito perché' lui non si sa mai come calcia. Invece sul dischetto è andato un altro. Io ho un pregio: cerco sempre di restare in piedi fino all'ultimo ed è andata bene".

MAROTTA: "GIOVEDI' VOGLIAMO VINCERE"

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile dopo un tour de force importante con la nazionale e i viaggi. Il Genoa ha giocato la partita della vita e noi siamo stati in difficoltà, abbiamo retto e vinto con la prodezza del rigore parato di Buffon e il golaso di Pirlo". Questo il primo commento a caldo di Marotta dopo la vittoria col Genoa. "Pirlo? Su Pirlo ho sempre detto che l'accordo è già fatto, siamo contenti di lui e lui ha trovato una seconda giovinezza, siamo sicuri che il rapporto con lui continuerà", ha aggiunto parlando del match-winner.



Poi sull'Europa League: "Devo dire che giocheremo al meglio questa partita, la squadra viene da un tour de force notevole con le nazionali. I viaggi molto snervanti, stressanti, abbiamo giocato con la Fiorentina. Quindi non per essere nelle condizioni migliori. Giovedì ce la giocheremo. No credo che siamo eliminati come sancito da qualcuno, faremo la nostra partita. Noi quando partecipiamo a una competizione, cerchiamo di vincerla. Lo scudetto ha un valore immenso sarebbe qualcosa di storico che solo al Milan di Capello è capitato nel dopoguerra, l'Europa League e' prestigiosa, ci teniamo ad arrivare in finale".