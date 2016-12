Genoa-Inter, Gasperini: "Una vittoria importantissima"

18:23 - Grande soddisfazione per Gasperini, che batte 1-0 l'Inter prendendosi la rivincita dopo l'esonero subito nel 2011: "Bella partita contro un'ottima Inter, ma oggi il Genoa è stato veramente bravo. E' una vittoria importantissima". Sul suo passato in nerazzurro: "Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, semmai spesso è mancato nei miei confronti. Ho subito parole al veleno, ma con i giocatori ho mantenuto un rapporto di grande stima e rispetto".

Il tecnico del Genoa parte analizzando la gara: "Giocavamo in condizioni atmosferiche difficili contro una grande squadra. Poteva andare in un altro modo, ma vincendola abbiamo meritato. Fisicamente loro sono superiori, ma oggi il Genoa è stato veramente bravo".



Inevitabile tornare a parlare del suo passato all'Inter, esperienza chiusa presto con un esonero: "Io con i giocatori dell'Inter ho mantenuto un rapporto di grande stima e rispetto - spiega Gasperini -. Semmai le parole al veleno le ho subito, ma ho sempre cercato di mandare avanti il rapporto con i miei ex giocatori. Le mie parole su Calciopoli? La mia è stata una constatazione a una domanda che mi hanno fatto. Al di fuori del periodo fantastico con Mancini e Mourinho, negli ultimi 25 anni ci sono sempre state grandi difficoltà. Mi spiace se si sono arrabbiati gli interisti. Si torna sempre sul mio passato della Juventus... In realtà le parole al veleno le ho subite io, ribadisco".