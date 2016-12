Genoa-Inter a rischio per il maltempo

14:51 - Genoa-Inter, in programma domenica alle 15, è a rischio causa maltempo. II match di Marassi potrebbe essere rinviato: nel capoluogo ligure c'è lo stato di 'allerta 1' per la pioggia proprio fino all'ora in cui è previsto il calcio di inizio. "Dobbiamo valutare anche con la Prefettura e in base all'evoluzione delle condizioni meteo, lo vedremo momento per momento", ha spiegato l'assessore comunale genovese alla Protezione Civile Gianni Crivello.

Lo stadio di Marassi sorge poi in una zona ad alto rischio, proprio accanto al torrente Bisagno. Genoa-Inter venne rinviata anche nel novembre 2011, quando la pioggia mise in ginocchio Genova e la Liguria.