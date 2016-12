Gattuso dorme: selfie per Cannavaro e Materazzi 

17:17 - Cannavaro, Materazzi e Gattuso: gli eroi del Mondiale 2006, in compagnia di Bobo Vieri e Salgado, sono stati a Dubai per un po' di relax e per assistere alla match d'inaugurazione del King Abdullah stadium a Jeddah in Arabia Saudita. Sull'aereo che li ha riportati in Italia ecco un selfie tutto da ridere e postato prontamente su twitter. Mentre Ringhio stava riposando ecco un selfie per i due ex difensori dal titolo "Il riposo del guerriero".