Gattuso come Malesani: sfogo in conferenza stampa

12:46 - Gattuso come... Malesani. L'ex milanista, attuale allenatore dell'Ofi Creta, è esploso in conferenza stampa contro i giornalisti locali che lo avevano aspramente criticato. "Quello che scrivono sui giornali sono tutte cazzate ("Malakia") - ha tuonato Ringhio - Io sono il capitano di questa nave e non la abbandono. Troppo facile a 37 anni prendere e andare via. Io lavoro 12 o 15 ore al giorno. I giocatori fuori rosa? Qui le regole valgono per tutti".