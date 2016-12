Gattuso carica l'Italia: "Balotelli e Cassano devono trascinarci e sfruttare l'occasione"

16:01 - "Adesso tocca a voi". Il messaggio è per Balotelli e Cassano, i due talenti dell'Italia dal carattere complicato. Il mittente è uno che il Mondiale nel 2006 l'ha vinto, Rino Gattuso. L'ex milanista, fresco di assunzione come tecnico dell'OFI Creta, parla dei due uomini-simbolo della Nazionale prossima all'esordio nel Mondiale. Parole chiare: "Occasione unica. Spero che Balo e Cassano siano le rivelazioni e aiutino il gruppo". Ringhio ci crede.

Per il neo allenatore dell'OFI Creta "capita poche volte di giocare un Mondiale ed è un'occasione che va sfruttata. Non bisogna tornare a casa pensando di non essersi impegnati abbastanza". E sulle reali potenzialità dell'Italia, pur ammettendo la difficoltà dell'impresa dovuta anche al fatto che in Sudamerica le europee non hanno mai vinto, l'ex campione di Germania 2006 è sicuro: "Se passiamo il girone siamo difficili da battere per tutti". Realista, ma motivato. La sua carica servirà, o almeno si spera.