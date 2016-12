Gattuso: "Balotelli ha ha dinamite nei piedi"

17:51 - "Balotelli? Bisogna farlo stare tranquillo. Ai mondiali può fare la differenza, ha una mina al posto dei piedi e se sta bene con la testa è un giocatore importantissimo, ma meno si parla di lui e meglio è". Parole di Gennaro Gattuso, a proposito di SuperMario, grande atteso questa sera a San Siro e ai Mondiali in Brasile.

Gattuso ha parlato all'aeroporto di Ciampino, dove è giunta la Coppa del Mondo nell'ambito del Fifa World Cup Trophy Tour. ''Mario può trascinare la Nazionale Italiana. Devono essere bravo l'ambiente e l'allenatore a non pomparlo troppo e farlo rimanere tranquillo fino al Mondiale". (Consigli per Seedorf, soprattutto).

Sugli altri uomini-gol azzurri, Gattuso ha aggiunto: "Anche Gilardino è bello pimpante e fa reparto da solo, e Diamanti può fare la differenza. Ma spero che recuperi Rossi, con la sua tecnica può fare la differenza''.

L'ex rossonero ha reso merito poi al ct azzurro. ''Prandelli ha un merito enorme: ha cambiato la mentalità e il tipo di gioco -ha rilevato -. Oggi si gioca con un centrocampo molto tecnico e se facessi parte di questa squadra, per le mie caratteristiche e il gioco, farei fatica a giocare. E' un centrocampo con i piedi buoni. L'Italia, a livello europeo e mondiale, viene molto piu' apprezzata per come gioca".



Poi Gattuso ha detto: ''Cosa manca al Milan? Ci vogliono i giocatori forti per vincere, io facevo parte di una squadra di grandi campioni affermati e con fame di vittoria. Oggi il Milan si sta rinnovando, ha tanti giovani. Ci vuole tempo. Ma il Dna del Milan e la sua storia verranno fuori di nuovo".

Ha aggiunto: ''Ho sentito ieri Seedorf. Il Milan in Champions ha un suo dna. Seedorf e il Milan sanno che affrontano una grande squadra emergente in Champions League, ma che in Europa League da un po' di anni detta legge. Una squadra tosta come il suo allenatore, Simeone. Il lavoro di Clarence non e' facile. Il Milan si sta rifondando, ci vuole un po' di tempo".

Infine un commento sull'inchiesta Calcio-scommesse che lo aveva visto indagato. ''Mi sono svegliato una mattina e mi sono trovato in un polverone, ma con l'aiuto della famiglia e delle persone che mi stanno vicino è passato anche questo - le sue parole -. Adesso sto bene e sono alla ricerca di un nuovo lavoro per dimostrare che anche questo lavoro lo posso fare benissimo''.