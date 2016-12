Gasperini: "L'Inter ha vinto solo dopo Calciopoli ma era uno squadrone"

17:08 - Dopo le dichiarazioni velenose di venerdì ("Senza Calciopoli l'Inter non avrebbe vinto"), Gasperini corregge leggermente il tiro alla vigilia del match tra Genoa e nerazzurri: "L'Inter ha vinto dopo Calciopoli, approfittando della cosa. Ma lo ha fatto comunque con uno squadrone. Il periodo importante è stato proprio quello dopo il 2007, ha iniziato Mancini e poi l'artefice è stato Mourinho che ha costruito una squadra fantastica".

Il tecnico del Genoa, esonerato dall'Inter nel 2011 dopo sole tre giornate di campionato, spiega il proprio pensiero in conferenza stampa: "In Italia, in quegli anni, l'Inter ha stradominato ed era la più forte. Però al di fuori di quel periodo, prima e dopo, pur avendo grandissimi giocatori ha avuto qualche difficoltà in più ad ottenere i risultati e questa non è una constatazione ma è storia".