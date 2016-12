Gascoigne ubriaco al volante si ribalta in un fosso 

11:28 - Paul Gascoigne ancora in prima pagina. Ancora ubriaco. Questa volta, a pizzicare l'ex giocatore della Lazio ci ha pensato il Sun. Dove? Sul campo di golf di Bournemouth dopo essersi ribaltato in un fosso mentre guidava ad alta velocità una golf-car. Il tabloid inglese riporta in prima pagina la foto del veicolo rovesciato ed ipotizza che Gazza fosse brillo mentre era al volante. Gascoigne, che solo due settimane fa era stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per eccesso di alcol, è stato subito soccorso dai golfisti presenti in zona.