Garcia, numeri record da Champions:  è la Roma migliore di sempre

11:34 - La venticinquesima vittoria in campionato, targata Nainggolan, sarà ricordata come quella dell'aritmetica qualificazione in Champions. Ottantadue punti in 34 partite, con massima possibile proiezione a quota 94. Numeri pazzeschi per la Roma di Garcia, numeri da record che, beffardamente, al di là dell'ingresso in Europa dalla porta principale, probabilmente non porteranno ad alzare alcun trofeo. Colpa, si fa per dire, del cammino ancor più straordinario della Juve.



Eppure, titoli o meno, di questa stagione iniziata tra le contestazioni di Riscone di Brunico e le disaffezioni, presto rinnegate, di tifosi illustri (Venditti, ndr), resteranno per sempre stampate nero su bianco le statistiche che rischiarano il presente e illuminano il futuro. Gli ottandadue punti toccati con la vittoria di Firenze, ad esempio, già eguagliano il record della Roma di Spalletti 2007/08 (campionato anche quello chiuso al secondo posto, dietro l'Inter). Così come i 37 punti conquistati lontano dall'Olimpico rappresentano un unicum nella storia giallorossa mentre i 25 successi totali hanno già permesso di agganciare la squadra di Ranieri del 2009/10. Esattamente come le 11 vittorie esterne hanno cancellato il primato stabilito ai tempi di Capello.



Record su record insomma per una Roma che aveva aperto il campionato con dieci vittorie consecutive e che ora, dopo la sconfitta col Napoli di inizio marzo, è tornata a metterne in fila altre otto. Statistiche, ricordiamolo, tutte ancora da aggiornare. Per gli almanacchi ma anche, come dice Garcia, "per non smettere di sognare", almeno finché un'altra aritmetica non dirà basta.