Garcia non ha dubbi: "La Roma ha le chiavi giuste per il derby"

Rudi Garcia accende il derby. "Sarà una partita come le altre, ma abbiamo tutte le chiavi per battere la Lazio - ha detto il tecnico giallorosso -. Dobbiamo vincere anche perché sarà un segnale per gli altri che abbiamo voglia di andare avanti e che è difficile giocare contro la Roma". Poi una stoccata al collega Reja: "Quello che ha augurato degli infortuni ai miei giocatori? Pensi alla sua squadra..."