Garcia: "Mi sono innamorato della Roma e amo i giocatori come figli"

11:28 - Arrivato tra lo scetticismo generale Rudi Garcia ha saputo conquistare i cuori di tutti i tifosi giallorossi, restando a sua volta ammaliato da una piazza caldissima. "Mi sono innamorato della Roma- ha spiegato il tecnico francese- E amo i miei giocatori come se fossero figli". L' ex Lilla spende qualche parola anche per Totti, a 38 anni, ancora anima della squadra: "E' umile e straordinario. Francesco è uno dei più grandi di sempre".

"Come si può allenare una squadra se non si ama la rosa? Per me non è possibile - ha spiegato Garcia ospite alle "Invasioni Barbariche" - Quando scegliamo un giocatore sul mercato poi mi informo sempre prima anche sul tipo di uomo, perché con uomini buoni è molto più facile andare avanti e ottenere i risultati. Sono molto ambizioso".

Il tecnico francese ha manifestato anche la voglia di dare una precisa identità al gioco della sua Roma. "In questi tempi un po' duri per tutti, non solo in Italia ma anche in Francia, la gente viene allo stadio per divertirsi. E il gioco deve essere spettacolare, perché per andare allo stadio si risparmia su altro", ha aggiunto l'ex Lilla.

Garcia è poi tornato sul caso Destro: "Mattia non è uno violento, è vero che ha visto tutto ma l'arbitro ha visto tutto. La regola dice che non è prova tv se ha visto, anche se a me piacerebbe che fosse introdotta". Poi conclude: "Il ricorso? Sarebbe logico vincerlo".