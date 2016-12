Garcia aspetta Totti al San Paolo

10:17 - Dal Napoli a Napoli: un mese senza Totti, e con la speranza -quanto concreta?- che il capitano rientri domenica sera, al San Paolo. Le residue speranze scudetto della Roma passano da qui, dal recupero del capitano senza il quale la media gol-partita della squadra precipita: 2,5 reti/partita con lui in campo, 1,1 senza di lui. Non per caso. A Trigoria si lavora e si spera. Giovedì è il giorno nel quale Totti rientrerà nei ranghi con la speranza di farcela. La Roma lo aspetta.

Roma-Napoli 3-2 di Coppa Italia, si è giocata il 5 febbraio, gara di andata. L'infortunio di Totti (versamento a un gluteo) sembrava risolvibile in un paio di settimane. Non è stato così, succede. L'ipotesi di vederlo in campo sabato scorso contro l'Inter era già svanita a metà settimana. Quella del rientro per Napoli-Roma è più robusta, e tutto sarà deciso fra giovedì e venerdì. La gara del San Paolo, decisiva per tutte e due, sarà anche una sorta di esame di riparazione per i giallorossi che qui hanno conosciuto la seconda delle due sconfitte di stagione, la prima con la Juve in campionato e questa col Napoli in Coppa Italia, sempre per 0-3.