Galliani, superdifesa di Balo: "Ma gli altri dov'erano?"

19:04 - All'ingresso in Lega, l'appassionata (e polemica) difesa di Mario Balotelli: "Non capisco, si critica solo lui...". All'uscita dalla Lega, un altro approccio da parte di Adriano Galliani. Prima di tutto: "Balotelli non si muoverà dal Milan", che è un inciso tutt'altro che trascurabile, visto che da tempo di parla di divorzio sancito fra Mario e il club rossonero. Poi, una precisazione su Iturbe: "Piace al Milan e a tanti club. Ma è del Verona". Quindi su Allegri, che Galliani stima moltissimo, candidato alla Nazionale. "Se dico qualcosa... Arrivederci".

E' un giorno pieno di rumori in casa azzurra e milanista. Causa-Balotelli. Galliani all'arrivo in Lega alza il tiro.

"Sembra che il probela sia solo Balotelli. Non ho capito perchè si critichi solo Balotelli, è l'unico attaccante che ha fatto un gol, l'unico che ha creato azioni da gol. Gli altri attaccanti non si sono visti in campo". Con queste parole Adriano Galliani ha difeso Balotelli, considerato da più parti tra i principali responsabili del fallimento della spedizione azzurra in Brasile, conclusa con la sconfitta con l'Uruguay.



"Vedendo tutti i commenti evidentemente è l'unico calciatore di valore che ha l'Italia, perche' si parla solo di lui" continua Galliani. Per concludere qualcuno gli fa notare che le critiche sono arrivate dai senatori azzurri, ovvero De Rossi e Buffon: e la risposta è questa: "Non sono giocatori del Milan, tengo per me quello che penso".