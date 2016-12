Galliani sorride: "Se parlo, perdo la causa con Seedorf..."

22:04 - Casa-Milan, il derby si avvicina, e la tensione attorno a Seedorf si attenua. Questione di logica e anche di opportunità. L'intervista-iniziativa del tecnico, tre giorni fa, aveva fatto arrabbiare i dirigenti del Milan (non per il contenuto, ma per la forzatura oltre le regole interne). Galliani aveva spiegato: "Intervista non concordata, ma Seedorf non ha detto niente di censurabile. Il problema finisce qui".

Il dopo, però, è stato ricco di tante ipotesi e illazioni. Non ultima: l'idea che la società, tramite avvocati, stesse studiando mosse per fare causa al tecnico; l'altra idea che anche Clarence stesse muovendo pedine legali.

Martedì sera, la cena. O meglio: un aperitivo. Tra Galliani e Seedorf, prima che Clarence -nel suo ristorante milanese- avesse come ospiti il compagno di squadre Kakà e Erick Thohir, il presidente dell'Inter. Il tutto senza scalfire quel muro che, oggi, sta separando il tecnico dal futuro del Milan.

Così eccoci alla terza o quarta scena della vicenda. Galliani -riporta Milan News- intercettato da Sky che dice, ridendo: "L'incontro con Seedorf? Solo un aperitivo. E poi non parlo, perché altrimenti perdo la causa". Ecco, mettiamola così: un pizzico di ironia, sorridendo, perché il clima sia positivo. Le ultime tre partite per il Milan sono un affare molto serio. Il problema-Seedorf sarà affrontato a fine stagione. E oggi è il caso di sorridere un po'.

Presente all'evento milanese 'A un anno dall'Expo', Galliani ha parlato di derby: "L'Inter è assolutamente favorita - ha detto l'ad rossonero - Non vinciamo un derby dall'anno dello scudetto e credo che sia arrivato il momento di invertire la tendenza. Zanetti? È un simbolo dell'Inter ma il Milan è stato sempre rivale di Zanetti ma riconosce il suo stile ed è un giocatore, come Kakà, patrimonio di tutto il calcio".