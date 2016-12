Galliani sogna l'impresa: "Difficile, ma mi ricorda Monaco 2007" 

15:38 - Adriano Galliani sogna l'impresa contro l'Atletico Madrid e ricorda il passato: "Era difficile anche nel 2007 quando pareggiammo 2-2 col Bayern e andammo a vincere a Monaco con gol di Seedorf e Inzaghi. Andiamo a Madrid per provarci, ci sarà da battagliare e combattere per batterli". L'ad del Milan, in partenza per la Spagna, ha rivelato: "Andrò a cena con Florentino Perez e Ancelotti e gli chiederò come si fa a battere l'Atletico".

Galliani resta fiducioso: "Spero di tornare con la qualificazione. Dobbiamo riscattarci a Madrid. Recuperiamo diversi giocatori, abbiamo quasi tutti disponibili, a parte i lungodegenti abbiamo recuperato tutti. L'infermeria è quasi vuota e affrontiamo l'Atletico Madrid nelle migliori condizioni". Si punta molto su Balotelli e Kakà: "Supermario ha un pochino di dolore com'è normale, ma credo che possa conviverci. Kakà può tornare Kakà in notti come queste? Speriamo, Kakà e tutti gli altri".

L'anno prossimo il Milan potrebbe giocare in Europa League: "Non ci poniamo in nessuna condizione, stiamo cercando di fare il meglio per arrivare più in alto possibile, nessuno snobba l'Europa League, assolutamente".

In campionato le cose non vanno benissimo: "Fa male vedere che la Juve ha il doppio dei nostri punti? Certamente, è un'annata così. La Juventus ha fatto due settimi posti prima di vincere due scudetti, l'Inter è fuori dalle coppe da tanto tempo, la Roma per diversi anni non ha giocato la Champions, la Fiorentina non la gioca da cinque anni. Succede, quest'anno purtroppo sta succedendo a noi. Speriamo di fare un bel finale di stagione, ma succede a tutti di non fare un'annata senza coppe europee"

Infine i cronisti prova a strappargli un giudizio su Seedorf: "Non si dà nessun giudizio, ha due anni di contratto, cerchiamo di fare bene".



BALO, SELFIE IN PARTENZA

Mario Balotelli ha twittato dall'aereo che porterà il Milan a Madrid. Supermario sembra carico e motivato per la sfida con l'Atletico. Tweet con divese emoticon: applauso, pollice alzato, mani giunte, pugno, bomba, divieto, pistola e ancora divieto.

BARBARA BERLUSCONI A MADRID

Barbara Berlusconi sarà a Madrid per spingere il Milan all'impresa. L'ad volerà in Spagna nella mattinata di domani e parteciperà con Galliani al banchetto Uefa con l'Atletico Madrid. Segnale che tra i due è tornata l'armonia. Poi insieme allo stadio per il match.

MILAN A MADRID, FESTE PER KAKA'

Il Milan è sbarcato a Madrid intorno alle 13,30, e poco dopo all'uscita dall'aeroporto è stato accolto da tanti tifosi, rossoneri e non solo. Accoglienza particolare per Ricardo Kakà, salutato da tanti cori. La squadra in pullman ha poi raggiunto l'albergo, sede del ritiro.