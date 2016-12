Galliani: "Non lascio il Milan. Mai in un altro club"

11:03 - Adriano Galliani non lascia il Milan. Lo ribadisce l'ad rossonero, dopo una mattinata in cui sono riemerse voci di un suo possibile, imminente, addio. Con destinazione, si è detto, Cagliari. "Non lascerò mai il Milan per un altro club -ha detto Galliani a Milan Channel-. Qui ho trascorso 28 anni e qui finirò la mia carriera in un club. Sono legatissimo a questi colori che saranno sempre dentro di me"

Già, perché da qualche ora, sono ricominciate a circolare voci sul possibile addio di Adriano Galliani al Milan. Ipotesi Cagliari, per citarne una. Galliani, ricordiamo, si era formalmente dimesso dal club due mesi fa, ma poi quelle dimissioni erano rientrate dopo un lungo colloquio con Berlusconi e il patto di restare ai vertici del club rossonero per un congruo numero di stagioni, fino al 2017-’18.

Così intorno a mezzogiorno l’ad rossonero ha voluto smentire questa ipotesi, parlando ai microfoni di Milan Channel.

“Non è vero, non andrò mai in una squadra di calcio in concorrenza con il Milan. Il mio cuore è rossonero e sarà rossonero per sempre, finirò rossonero. Non tradirò mai. Se e quando ci sarà un dopo calcio per me non andrò mai in un’altra squadra di calcio che non sia il Milan. Sono qui da 28 anni e rimango qui, abbiamo vinto 28 trofei e collezionato un’infinità di secondo posti, questi colori e questa azienda sono e saranno per sempre dentro di me”.