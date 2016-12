Galliani: "Non commento la foto di Balotelli, né il comunicato della curva"

17:19 - Un Galliani "pompiere", quello che si presenta in conferenza stampa per la presentazione dei nuovi acquisti rossoneri: nonostante ciò, scoccata la "frecciatina" ai danni di Balotelli. A proposito della foto pubblicata dall'attaccante su Instagram, con un fucile in mano, Galliani replica: "Non commento le foto dei giocatori. Volevo chiudere i social, ma l'avvocato Cantamessa mi ha diffidato dal farlo: ridurrei la libertà".

Sul comunicato della curva, in cui gli si rimproverava la buonuscita chiesta al Milan di 60 milioni di euro: "Non voglio commentare. Faccio solo presente una cosa: io non sono un dipendente del Milan, sono amministratore delegato. Quindi non ho diritto a nessuna buonuscita o liquidazione: il mio contratto si rinnova di anno in anno se l'azionista decide di riconfermarmi. Questo è successo 27-28 volte, oramai non so più. In ogni caso, e poi non commenterò più, non sono un dipendente e non ho diritto alla buonuscita. 60 milioni poi sono ridicoli".La domanda arriva nel momento della presentazione di Menez, nuovo attaccante rossonero, per il quale l'amministratore delegato ha solo dolci parole: così come per Alex, Agazzi e Albertazzi. Parlando di difesa, Galliani dice: "Alex? Una carriera importante in club importanti, che seguiamo da anni. E' arrivato al Milan superando la concorrenza di molti altri club. Mette centimetri, chili e forza nella difesa. Il numero di maglia? Penso il 33, anche perchè il 13 è occupato da Rami: stiamo aspettando solo l'invio dei contratti firmati dal presidente del Valencia, finchè non vedo non credo...". Arriveranno altri in difesa? Risponde così: "Con Alex e Albertazzi, la difesa è completa. Addirittura siamo in sovrabbondanza: forse qualcuno partirà".

E in attacco invece? "Gli attaccanti, tra cui metto Menez, sono 7. Siamo decisamente coperti, 5 esterni e 2 punte centrali (Balotelli e Pazzini) sono più che sufficienti. Se parte qualcuno, arriverà qualcuno: per ora, siamo a posto così. Robinho desidera giocare nella MLS, per vari motivi: c'è in corso una trattativa con gli Orlando City, non è però prossima alla conclusione. E' una delle tante trattative in corso".