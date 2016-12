Galliani: "Ho corteggiato Conte, Inzaghi gli somiglia" 

18:37 - "Diciamo che un po' di corteggiamento c'è stato. Conte è un grandissimo allenatore. E secondo me Inzaghi gli somiglia molto". Parola di Adriano Galliani alla vigilia di Milan-Juventus. L'ad rossonero conferma le indiscrezioni di SportMediaset su un contatto con l'ex allenatore della Juve in primavera, ma ora c'è Pippo e tutto va alla grande: "E' sempre motivato. C'è una sintonia totale, tra me, lui e il presidente Berlusconi".

Con la Juve non c'è molta intesa: "Ai tempi di Giraudo avevamo visioni di politica calcistica condivise. Attualmente le cose sono cambiate e, a differenza di un tempo, ci sono molti più punti in comune con l'Inter".

Poi, nell'intervista al Corriere della Sera, si passa a Balotelli: "Ho capito che il suo desiderio era di andarsene. Se crescerà diventerà un grandissimo giocatore. Il suo gol col Liverpool mi ha fatto molto piacere. Basta bad boys? Diciamo che questo tipo di attenzione è un po' cresciuta".