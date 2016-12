Galliani, battuta su Allegri: "Il Trofeo Tim sarà il Max-Day" 

21:52 - Il commento di Adriano Galliani su Massimiliano Allegri era atteso, ma l'ad rossonero è stato bravo a dribblare l'argomento con una battuta: "Al Trofeo Tim Allegri affronterà due sue ex squadre, Sassuolo e Milan. Mancherà solo l'Aglianese... Pensate a quanto può essere bizzarro il destino". Poi il dirigente milanista, che ha sempre avuto un buonissimo rapporto con l'allenatore, ha preferito chiudere con un "non dico altro, è un tesserato di un'altra squadra".

In mattinata però Galliani ha sentito in privato Allegri: "Ci ho parlato stamattina e l'ho visto partire per Torino". I due, a Milano, abitano a pochissimi metri di distanza. Ora l'appuntamento sarà per il Trofeo Tim, anzi il Max-Day, che si svolgerà il 23 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

"Dopo aver allenato quattro anni il Milan, per Allegri è eccezionale allenare la Juventus, sono contento per lui", l'ultimo pensiero dell'ad al termine della prima uscita stagionale del Milan di Pippo Inzaghi. E a chi gli domandava se la Juventus senza Antonio Conte sia meno forte l'ad rossonero ha risposto con un sorriso: "Lei è troppo cattivo".