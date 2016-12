Galliani: "Atletico da paura. Ma il Milan è cambiato"

21:03 - Il pareggio contro il Torino, anche in funzione delle sconfitte altrui, ha rammaricato l'ad del Milan Adriano Galliani: "E' un peccato non aver accorciato la classifica, speriamo di farlo la prossima volta". Seedorf ha visionato l'Atletico: "Non ho ancora parlato con lui, ma stanno facendo benissimo e dimostrano una condizione atletica straordinaria". Con l'olandese qualcosa è cambiato: "Stiamo cambiando la filosofia, sono molto soddisfatto".

Un piccolo pensiero è già alla sfida di Champions contro l'Atletico e la dimostrazione è la visita di Seedorf al Calderon: "Non ho ancora parlato con lui - spiega Galliani all'arrivo in Lega Calcio -. Ieri sera ho visto un po' di Liga e l'Atletico Madrid sta dimostrando una condizione fisica impressionante. Sono primi e da inizio stagione stanno facendo grandi cose". Se l'ad rossonero non parla di tattica "se il Milan è troppo spregiudicato chiedetelo all'allenatore", lo stesso frena sull'arrivo a luglio di Agazzi: "Non è vero che è fatta. Valuteremo e vedremo".