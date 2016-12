Galliani al lavoro: "Da vecchio dirigente dico..." 

16:07 - Giornate romane, poi il viaggio a Firenze. L’insolita primavera del Milan, vissuta in trasferta e straricca di problemi, continua dopo il punto con la Lazio (ossigeno, si fa per dire) e con la supervisione di Adriano Galliani che comincia, o continua, i colloqui ad personam coi giocatori, con Seedorf e chi di dovere per sollevare il Milan da questa lunga, tormentatissima, crisi.

I segnali da Lazio-Milan? Buoni, secondo l’ad: “Al di là del punto, un vecchio dirigente come me vuole vedere la squadra combattere: e ha combattuto. Questi sono i segnali”.

Il primo punto nelle ultime 4 gare. Piccolo segnale, non insignificante. Galliani dice: “Per uscire da questa situazione c’è solo da stare uniti, giocatori, allenatore, società e tifosi. Ricompattarci. Sto vicino alla squadra da 28 anni e continuo a farlo. Tutti lo facciano”.