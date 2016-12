Galatasaray: Prandelli si adatta al Ramadan

11:02 - Comincia in pieno Ramadan l'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Galatasaray. Martedì l'ex c.t. della Nazionale, che si è subito voluto adeguare alla cultura turca, ha partecipato sul Bosforo alla cerimonia serale che rome il digiuno. "Hai scelto la Turchia, perciò è giusto che tu conosca il nostro modo di vivere", gli aveva detto il presidente del club Unal Aysal. Parole che il tecnico non si è fatto ripetere due volte.

L'inizio del ritiro austriaco del Galatasaray, su esplicita richiesta di Prandelli, è stato posticipato al 17 luglio. Uno slittamento che - in questi giorni - consentirà all'allenatore di conoscere meglio tutti i giocatori della rosa, in modo da poter partire con le idee chiare. Intanto l'ex c.t. deve fare i conti con le esigenze dei musulmani in squadra, che in questi giorni di Ramadan devono osservare il digiuno dall'alba al tramonto. Una squadra affamata, in fondo, è proprio quello che desidera Prandelli.