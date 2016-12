Galatasaray-Fenerbahçe: folle derby tra botte ed espulsi

16:12 - Non una cosa mai vista ma, sicuramente, una cosa che sarebbe meglio non dover vedere. Il derby turco tra Galatasaray e Fenerbahçe, rispettivamente seconda e prima in campionato, è finito nel peggior modo possibile, con una rissa vergognosa, botte per tutto l'incontro e la cifra record di 14 ammonizioni cui vanno aggiunte le espulsioni di Emre al 40' e Felipe Melo all'87' (diverbio tra i due dopo l'espulsione dell'ex Inter). La gara è stata decisa da Wesley Sneijder, in rete dopo appena 9', ma anche l'olandese ha litigato un po' con tutti ed è finito, manco a dirlo, sul taccuino dell'arbitro alla voce ammoniti.