Gaffe della Cnn: "Pelè è morto" ma c'è subito la smentita

23:28 - Faccia tutti gli scongiuri del caso Edson Arantes do Nascimiento, meglio conosciuto dai più come Pelè. La CNN, uno dei più grandi network americani e del mondo, aveva dato con un tweet la notizia della morte del campionissimo brasiliano. A smentire il tutto ci ha pensato un rappresentante di O'Rei comunicando direttamente agli interessati di "esser vivo e stare bene". Un rumor che non avrà fatto certamente piacere al tre volte campione del mondo.