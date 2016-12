3 settembre 2014 Gaetano Scirea, 25 anni fa l'addio Era il 3 settembre 1989 quando l'indimenticato campione juventino morì a 36 anni in un incidente stradale in Polonia Tweet google 0 Invia ad un amico

21:40 - Sono trascorsi 25 anni esatti da quel tragico 3 settembre 1989 quando Gaetano Scirea, ex capitano e campione della Juventus, morì all'età di 36 anni in un incidente stradale in Polonia, dove si era recato per osservare il Gornig Zabrze, formazione che i bianconeri avrebbero affrontato in Coppa Uefa. All'epoca della disgrazia era vice dell'allenatore Dino Zoff: Scirea è sempre stato considerato una delle più nobili figure della storia del calcio italiano.

La Juventus lo ricorda così con una nota sul proprio sito ufficiale: "Esempio di lealtà e correttezza in campo grazie alla classe cristallina di cui era dotato, che gli permetteva di ergersi tra gli avversari con eleganza e intelligenza (mai un'espulsione in carriera), fuori dal terreno di gioco è stato un modello di umanità e garbo, stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e dalle generazioni future. Nel 25esimo anniversario della sua scomparsa, la società e tutto il popolo bianconero si stringono a Mariella e Riccardo nel ricordo dell’indimenticabile campione".

