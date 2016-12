Furia Di Maria: "Non volevo andarmene"

12:08 - Florentino Perez lo ha accusato di aver chiesto più soldi di Cristiano Ronaldo e Angel Di Maria non l'ha presa bene. Il mancino di Rosario, passato dal Real Madrid al Manchester United per circa 70 milioni di euro, ha risposto al presidente dei Blancos ai microfoni di una radio argentina: "Io non avrei mai voluto andare via, ma è necessario quando non ti vogliono più. Possono dire quello che vogliono, ma i milioni con cui mi hanno venduto hanno sicuramente fatto bene all'economia del club".

A sostegno del proprio assistito, è intervenuto anche l'agente Eugenio Lopez: "Angel allo United guadagna 8 milioni netti all'anno. Sarebbe rimasto a Madrid per molto meno. Lui voleva restare, con il Real ci sono state delle negoziazioni ma loro hanno voluto chiudere subito la trattativa. Quando lui è arrivato al club ha accettato di guadagnare meno di quanto concordato. Poi, hanno tardato due anni a mettere in atto l'adeguamento contrattuale promesso".

Sempre nel corso del programma radiofonico América & Closs, l'argentino svela un altro retroscena: "A 6 ore dalla finale dei Mondiali contro la Germania è arrivata una lettera dal Real Madrid . Io stavo lavorando con lo staff medico per cercare di recuperare e arrivare al meglio alla partita. Mi chiedevano di non giocare. Nello stesso istante in cui me l'hanno data, l'ho stracciata: non me ne importava nulla. Poi ho parlato con il c.t. Sabella e gli ho detto che la scelta doveva essere soltanto sua. Non volevo rischiare di bruciare un cambio dopo 15 minuti. Ho sofferto molto: non aver giocato è stata una delle cose peggiori che mi siano mai capitate nella vita".

La cessione di Di Maria continua a far rumore. Un'operazione non andata a genio ad alcuni ex compagni del Fideo, come Cristiano Ronaldo: "CR7 è sempre stato dalla mia parte - ha concluso l'esterno argentino - Non so quanto tempo resisterà al Real Madrid".