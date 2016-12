Fulham retrocesso per la maledizione di Michael Jackson

17:54 - Secondo i tifosi del Fulham, la squadra è finita in Championship dopo 13 anni a causa della rimozione della statua portafortuna del re del pop Michael Jackson, eretta dall'ex patron Al Fayed davanti al Craven Cottage. "Quando il nuovo proprietario, Khen, mi chiese di spostarla - racconta Al Fayed - gli dissi: ok, ma non so se sia il caso perchè è un portafortuna. L'ha fatto lo stesso: adesso vi sorprendete se sono retrocessi?"

I tifosi del Fulham l’avevano sospettato fin da subito, quando il tecnico Martin Jol venne licenziato dopo 13 partite e sostituito da Rene Meulensteen, a sua volta cacciato dopo due mesi e mezzo per far posto all'attuale Felix Magath. Che però alla fine si è dovuto arrendere pure lui,sconfitto da Mark Hughes che con il suo Stoke ha rifilato quattro fatali sberle ai londinesi, sancendo di fatto la retrocessione del Fulham dopo 13 anni consecutivi di onorata Premier League. Dopo aver ceduto il club al ricco uomo d'affari Shahid Khan, Mohamed Fayed lo sapeva che l'annata del Fulham sarebbe stata davvero "Bad". Il nuovo proprietario si era affrettato a far togliere la statua di Michael Jackson che lui aveva fatto costruire e dal 2011 si ergeva fuori da Craven Cottage.