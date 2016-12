Francia: Pogba va a ruba 

22:12 - E' Pogba-mania in Francia. Il centrocampista della Juve e della nazionale transalpina è un vero idolo nel suo paese grazie alle prestazioni in campo e non solo. I suoi gadget vanno a ruba, specialmente il suo pupazzetto venduto a 22 euro e esaurito in pochi giorni come sottolinea L'Equipe. Paul, insieme a Benzema, è l'unico giocatore a catalizzare l'attenzione dei tifosi. Gode la Francia, ma anche la Juventus per la nuova dimensione del centrocampista.