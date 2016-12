Francia, Enzo Zidane convocato dall'Under 19 per uno stage

17:54 - Enzo Zidane, primogenito di Zinedine, è stato convocato per uno stage dalla Francia Under 19. Zidane jr, che compirà 19 anni il prossimo 24 marzo, parteciperà a un raduno in programma al centro tecnico di Clairefontaine dal 3 al 5 marzo, in cui non sono previste partite ma soltanto una serie di test medici. Il figlio di Zizou, che deve il suo nome alla venerazione del padre per Francescoli, è un centrocampista delle giovanili del Real Madrid.

Per Enzo è la prima convocazione da parte di una selezione nazionale. L'Under 19, nella fattispecie, è allenata da Francis Smerecki. Il padre attualmente è il vice di Carlo Ancelotti sempre al Real Madrid.