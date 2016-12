4 agosto 2014 Francia: Corinne, signora della panchina, perde all'esordio Il suo Clermont passa in vantaggio contro il Brest ma poi subisce la rimonta e perde 2-1 in un match valido per la Ligue 2 Tweet google 0 Invia ad un amico

07:48 - "Credo che tutto questo interesse sia un po' sovradimensionato rispetto alla mia presenza, quello che vorrei è che ci si focalizzasse sul Clermont-Foot". Serena e determinata Corinne Diacre, prima allenatrice donna di una squadra maschile nel campionato professionistico francese. Nel primo match ufficiale valido per la Ligue 2 (la Serie B francese) la sua squadra è passata in vantaggio sul Brest ma poi si è arresa per 2-1: un risultato che non soddisferà Corinne ma che non le farà di certo perdere la grande voglia di fare bene nella sua nuova avventura. E per lei un mazzo di fiori in omaggio prima di partire e soli applausi.



Capitano della nazionale francese di calcio femminile tra fine anni Novanta e primi anni Duemila, la Diacre ha ottenuto pochi mesi fa il patentino da allenatore professionista. Il Clermont l'ha scelta come tecnico dopo la rinuncia di un'altra donna, la portoghese Helena Costa, che aveva fatto marcia indietro all'ultimo momento.