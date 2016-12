Forbes, il Real Madrid è il club più "prezioso" 

15:35 - Dopo aver riconquistato il tetto d'Europa con la vittoria della decima Champions League, il Real Madrid si conferma il team più "prezioso" al mondo. Nell'annuale classifica stilata da 'Forbes' sul valore dei marchi sportivi, infatti, il club merengues resta in prima posizione (con una valutazione da 3,3 miliari di dollari) davanti a Barcellona (3,2) e Manchester Utd (2,81). A rappresentare l'Italia solo la Ferrari (al 21° posto) e il Milan (50°).

La scuderia di Maranello rispetto al 2013 si conferma in 21/a posizione (1,2), mentre la società rossonera in un anno perde valore (da 945 milioni di dollari a 856) e scende nel ranking di ben tredici posti (da 37 a 50). Nella top-ten stilata dalla rivista economica, poi, a farla da padrone sono team di baseball e football americano, con New York Yankees, Dallas Cowboys, Los Angeles Dodgers, New England Patriots, Washington Redskins e New York Giants. Unico 'intruso' il Bayern Monaco, settimo con un valore stimato di 1,85 miliardi di dollari (e cresciuto in un anno di oltre 500 milioni). A rappresentare il calcio, poi, anche le inglesi Arsenal (16/o), Chelsea (48/o), Manchester City (49/o).