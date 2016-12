Floro Flores, cuore di papà: "Voglio adottare il bimbo abbandonato"

16:29 - Aurora, Ginevra e Armando potrebbero avere presto un nuovo fratellino, Carmine Francesco. Papà e mamma hanno infatti deciso di allargare la famiglia. Già, papà e mamma, cioé Antonio Floro Flores e la moglie Michela che hanno chiesto l'affidamento del piccolo abbandonato nella stazione della Circumvesuviana di Baiano - in provincia di Avellino - lo scorso 16 marzo. Una storia drammatica che si avvia allora verso un lieto fine: "Sono un padre prima che un calciatore, non certo un eroe!" ha scritto l'attaccante del Sassuolo sul suo profilo twitter.



Tutto inizia a metà mese, quando il neonato viene ritrovato sotto il seggiolino di un vagone del treno proveniente da Napoli. Sono un macchinista e e sua moglie ad accorgersi del piccolo abbandonato: scattano subito i soccorsi, il bimbo viene portato in ospedale, le sue condizioni sono buone e l'infermiera che per prima lo prende in cura gli dà il nome Carmine. Poi, in onore di papa Bergoglio, il piccolo Carmine diventa Carmine Francesco.



Di lui, della sua storia, dei genitori che non danno notizie di sè, si parla in tv. La storia colpisce e commuove, Floro Flores e la moglie ascoltano e prendono la decisione: prima un aiuto economico poi la richiesta di affidamento. Non un gesto da eroi. Sicuramente da genitori. Bello e nobile.

Dopo aver visto il piccolo Francesco, abbiamo seguito quello che dettava il cuore.sono padre prima che un calciatore, non certo un eroe!

— Antonio Floro Flores (@FloroFlores83) 28 Marzo 2014