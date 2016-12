21 settembre 2014 Florenzi e la nonna: gol con dedica in tribuna Il centrocampista corre in tribuna a abbracciarla dopo il gol del 2-0 al Cagliari. "Mia nonna è fantastica" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - Festa e commozione all'Olimpico. Florenzi segna il gol del 2-0 al Cagliari e corre verso la tribuna. Scavalca la recinzione, sale qualche gradone e abbraccia la nonna 82enne che per la prima volte lo segue dal vivo da quando gioca nella prima squadra. Il ritorno in campo è accompagnato dall'inevitabile cartellino giallo, mentre le telecamere rimangono sulla nonna visibilmente commossa.

"MIA NONNA E' FANTASTICA"

"Questo gol è per mia nonna, è fantastica". Cosi' Alessandro Florenzi al termine del primo tempo di Roma-Cagliari spiega la sua corsa e l'abbraccio alla nonna in tribuna. "E' la prima volta che viene a vedermi, non lo aveva mai fatto, nemmeno quando ero bambino, quando poteva farlo più facilmente. Invece si è fatta questa scarpinata, e da una nonna di 82 anni non è da tutti. Questo gol è per lei perché mi ha detto 'Vengo a vedere solo te, però vieni a salutarmi'. E allora l'ho fatto solo per lei, ne è valsa la pena prendere il cartellino giallo".

"MI HA RICORDATO MIO MARITO"

Da ForzaRoma.info arrivano le prime dichiarazioni di Aurora Sanna, la nonna di Florenzi: “Mi sono messa a piangere perchè anche mio marito giovava a pallone, e mi è venuto subito in mente. Anche lui di cognome si chiamava Florenzi. Stamattina, quando ho lasciato Ostia, gli ho chiesto la promessa di venirmi a salutare se avesse segnato ed Alessandro l’ha mantenuta”