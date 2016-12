Fiornetina, Gomez punta in alto: "Voglio giocare la Champions con la Viola"

16:10 - Domenica c'è la Juve e la Fiorentina aspetta i gol di Mario Gomez. "Sarà difficile giocare allo Stadium, la squadra di Conte è la più forte in Italia, questa sfida è un po' come Bayern-Borussia Dortmund, ma tutto qui è molto più emozionante - ha spiegato l'attaccante -. Speriamo che Tevez e Llorente giochino male, ma ci sono anche Vidal, Pirlo, Pogba...". Poi sul futuro: "Voglio ritrovare la forma e giocare la Champions con la Viola. La corsa per il terzo posto è difficile, ma ancora aperta", ha aggiunto.

Per Gomez però ora è arrivato il momento di dimostrare quanto vale. "Adesso sto bene, la cosa più importante è che non sento più dolore - ha spiegato il bomber -. Lo so che tutti vorrebbero che io in campo facessi quello che so fare, tutti si aspettano che entri e riesca a fare due gol". "Mi manca un po' il ritmo, si vede - ha aggiunto -. Per me la cosa più importante è allenarmi ed avere pazienza. Penso che la mia qualità possa aiutare questa squadra". "Devo capire bene come giocano i miei compagni in campo, dato che ho fatto poche partite: sono come un giocatore nuovo dopo 5 mesi di stop - ha proseguito -. Devo migliorare, nelle ultime tre gare non ho fatto bene".



Poi qualche battuta sugli obiettivi con la Fiorentina e con la nazionale tedesca. "Io non ho mai pensato solo alla Nazionale, voglio giocare la Champions con la Fiorentina, voglio vincere la Coppa Italia e far bene in Europa League - ha detto Gomez -. Il Mondiale? Per me l'importante è adesso, è un mese determinante: vediamo cosa riusciremo a fare. Questo è importante per me, non altro".



Capitolo Juventus. "Tevez è un giocatore molto forte, dobbiamo fare in modo che giochi male contro di noi, difendendoci bene - ha spiegato Mario -. Anche Vidal, Pirlo e Pogba però sono grandi calciatori, sarà una gara difficile". "Non vedo una squadra in crisi, anche all'andata contro Inter, Parma e Lazio non abbiamo vinto - ha aggiunto -. Se noi vinciamo contro la Juve nessuno parlerà di crisi. Adesso a Torino sarà molto difficile, loro sono forti. Sono i più forti d'Italia. Dobbiamo migliorare".



L'infortunio ormai è alle spalle, ma Gomez non ha dimenticato il dolore e la fatica per tornare sul campo: "La parte più dura è stato quando dopo 5-6 settimane di sedute in palestra ho provato a fare lavoro sul campo col pallone e ho sentito dolore: un giorno stavo meglio e l'altro invece avevo dolore. E' stato molto difficile per me, perché col tutto il corpo stavo bene ma solo per un'infiammazione non potevo giocare". Per arrivare al top servirà ancora tempo al tedesco. "Fin da quando sono tornato, la squadra ha giocato in modo diverso. Adesso devo capire come giocano i miei compagni e devo trovare il ritmo. Non sono preoccupato di non aver fatto gol in queste partite. Anche io aspetto di tornare in campo e ritrovarmi come prima ma ci vuole tempo. Io per primo devo avere pazienza".



Infine la questione arbitri e il caso Borja Valero: "Credo che non si debba parlare di arbitri perché non cambia nulla ma anche noi abbiamo fatto male. Quanto detto su Borja non è vero, ma se parliamo solo di arbitri non si cambia. Borja è un ragazzo per bene ma quando sul campo l'arbitro fischia non dobbiamo troppo parlare. Col Parma e l'Inter abbiamo giocato male, siamo quarti per questo non per l'arbitro".