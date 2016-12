Fiorentina, visite mediche per Modibo Diakité

16:41 - Mobido Diakité è arrivato di prima mattina alla clinica di Careggi per effettuare le consuete visite mediche e, adesso, può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il difensore ex Sunderland e Lazio sbrigherà le ultime pratiche burocratiche per poi unirsi al gruppo guidato da Montella. Il francese potrebbe già scendere in campo con i suoi nuovi compagni già nell'anticipo delle 20.45 di sabato prossimo a Cagliari.