Fiorentina, ufficiale Alessandro Matri: ha firmato

00:34 - Alessandro Matri è ufficialmente della Fiorentina. L'attaccante, giunto in prestito dal Milan, si è presentato alle 10.50 sorridente e con la tuta viola addosso presso l'Ospedale di Careggi a Firenze per le visite mediche (il tutto è durato una ventina di minuti), nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni e ha firmato il contratto. Matri sarà presentato giovedì 16 gennaio alle 13.00 presso la Sala Stampa del Franchi.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Matri dall’AC Milan - si legge nel comunicato ufficiale della Fiorentina - Matri è nato a Sant’Angelo Lodigiano il 19 agosto del 1984, è ha vestito in serie A anche le maglie di Cagliari e Juventus. Matri vanta, inoltre, 5 presenze e 1 gol con la maglia della Nazionale Italiana. Il calciatore sarà presentato domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 13:00 presso la Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Franchi.



"Sto bene, mi son sempre allenato e sono in forma, pronto a giocare. Da parte mia c'è tanta voglia di rivincere e di fare bene". Sono state queste le prime parole rilasciate da Matri a 'Viola Channel', il sito ufficiale della Fiorentina, martedì sera, dopo lo sbarco in Toscana. Prima e dopo le visite mediche, invece, il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Si è limitato solo a sorrisi e cenni d'intesa, ma l'umore era ottimo. L'attaccante, che al Milan ha collezionato la miseria di un gol in sei mesi, sarà subito a disposizione di Montella e potrebbe trovare spazio già domenica viste le assenze di Gomez e Rossi.