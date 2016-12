Fiorentina, torna Gomez: rovesciata spettacolare in allenamento 

16:29 - Mario Gomez è finalmente tornato in gruppo. Il tedesco si è allenato infatti coi compagni e la Fiorentina conta ora di riaverlo in campo al massimo tra una decina di giorni: l'ex Bayern ha lavorato con intensità, sempre col sorriso sulle labbra e, cosa non secondaria, ha dimostrato di non aver perso il fiuto del gol. Come? Semplice, andando a segno con una spettacolare rovesciata... Puntualmente ripresa dalle telecamere di Viola Channel.

LA ROVESCIATA DI MARIO GOMEZ