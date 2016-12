Fiorentina, tifosi in rivolta contro gli arbitri: spalti vuoti con la Lazio 

19:05 - Spalti vuoti per dieci minuti domenica al Franchi in occasione di Fiorentina-Lazio. Questa la decisione presa dai tifosi viola in segno di protesta: ''Adesso basta" recita il comunicato emesso dai club della curva Fiesole. "Un vaso colmo che ormai è sul punto di traboccare: la nostra protesta servirà per far capire lo stato di disaffezione e sfiducia che sta creando la pessima gestione del sistema calcio in Italia''. Passati i dieci minuti i tifosi riprenderanno a sostenere la Fiorentina fino a fine gara.

Intanto, tramite Facebook, Borja Valero ha voluto ringraziare i tifosi viola per il sostegno ricevuto durante la gara di Europa League con l'Esbjerg: ''E' stato molto speciale per me e già lo sapevo, siete fantastici e vi porterò sempre nel cuore. Ho capito ancor di più che non potrò giocare in nessun'altra squadra in Italia che non sia la Fiorentina''. Lo spagnolo, va ricordato, è stato squalificato per 4 turni dopo il match di lunedì col Parma, provvedimento che, stando alle immagini tv, appare incomprensibile. Di qui la decisione della società di presentare il ricorso che sarà discusso a metà della prossima settimana.