Fiorentina, tifosi contro Braschi e Gervasoni 

Cori contro l'Italia, il designatore arbitrale Stefano Braschi e l'arbitro Andrea Gervasoni sono stati lanciati dai tifosi viola, in particolare dalla curva Fiesole, poco prima dell'inizio della partita di Europa League tra Fiorentina ed Esbjerg. Firenze manifesta così tutta la sua rabbia per le sviste arbitrali in campionato e per la stangata del giudice sportivo nei confronti di Borja Valero. Il giocatore spagnolo è stato accolto in campo dagli applausi del pubblico e da cartelli che ritraevano la sua faccia.