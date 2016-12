Fiorentina, stop di due settimane per Borja Valero

17:45 - Non c'è pace per Montella. Già senza Gomez e Rossi e con Matri non al meglio, il tecnico della Fiorentina perde la mente del centrocampo viola: Borja Valero si è infatti sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale sinistro. Per i prossimi 10 svolgerà terapie di recupero al termine delle quali seguirà un nuovo controllo. Salterà di sicuro Genoa e Cagliari.