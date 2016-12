Fiorentina-Sassuolo 3-4: Berardi show, Pepito Rossi torna al gol

10:16 - Succede di tutto nel penultimo posticipo di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo. Al Franchi di Firenze, i neroverdi di Di Francesco ottengono un insperato successo, fondamentale in chiave salvezza, battendo 4-3 i viola di Montella. Protagonista di serata Domenico Berardi, autore di una tripletta tra il 23' e il 32'. Nella ripresa arriva anche il gol di Sansone per il poker, mentre torna a sorridere Pepito Rossi: sua la rete del momentaneo 2-4.

LA PARTITA

In altri tempi si sarebbe detto "clamoroso al Franchi". Questa volta no, non tanto per il risultato in sé - difficilmente pronosticabile - quanto per una serie di motivi e soprattutto motivazioni che alla vigilia lasciavano prevedere un certo equilibrio nel risultato. Troppo stanca e demotivata la Fiorentina, troppo importante la partita e ghiotta l'opportunità per il Sassuolo che quando c'è da attaccare lo fa e bene. Per chiudere il cerchio rischia di non diventare clamorosa neppura la tripletta di Domenico Berardi, la terza in campionato, capace di infilare la porta di Rosati tre volte in 19'. A 19 anni, così, per ricordarlo.Non è un caso che la quasi rimonta della Fiorentina però sia arrivata dopo l'ingresso in campo di Pepito Rossi, l'unico probabilmente costretto a chiedere ancora qualcosa al campionato e a se stesso. Minuti e gol, per la speranza mondiale. Purtroppo per Montella però la condizione è quella che è per tutti gli altri, presi a pallate nel primo tempo da un Sassuolo semplicemente determinato, nulla più. Il tridente offensivo di Di Francesco ha dimostrato di completarsi adeguatamente con Sansone splendido direttore d'orchestra per la sinfonia di Berardi, con Zaza libero di colpire negli spazi. Le velleità di Cuadrado, l'unico sufficiente nel primo tempo per la Fiorentina, vengono presto spente proprio dal baby prodigio neroverde che al 23' sblocca il match su rigore dopo un fallo di mano - dubbio - di Borja Valero in area, dopo le occasionissime per Gazzola e Zaza. Da lì all'intervallo è monologo Sassuolo che porta fino allo 0-3 con lo stesso autore, Berardi, assistito prima da Sansone e poi da Zaza su erroraccio di Rodriguez.

Il sipario però è tutt'altro che calato all'intervallo e i precedenti di Di Francesco in materia lasciano tutti sull'attenti. Entra Joaquin che si procura il rigore che Rodriguez trasforma, ma quando Sansone trova il meritato sigillo personale per l'1-4, Montella si gioca la carta Pepito Rossi. Lì la partita prende un'altra piega con un terminale offensivo valido al posto dell'ectoplasmatico Matri. I lanci lunghi di Pizarro e le trame di Borja Valero trovano finalmente un senso e proprio da una combinazione tra lo spagnolo e l'italoamericano arriva il 2-4. Due giri d'orologio dopo l'asse Pizarro-Cuadrado confeziona un 3-4 spettacolare che non cambia più solo per il miracolo di Pegolo a tempo scaduto. Manna dal cielo per il Sassuolo che in un colpo solo supera Bologna e Chievo in classifica nella corsa salvezza a due giornate dalla fine.



LE PAGELLE

Rossi 7 - Ritrova il gol e Prandelli può sorridere. Con lui tutti i tifosi italiani che sperano di vederlo al Mondiale. Il suo ingresso dà una scossa a tutta la squadra: gol e occasione del miracolo di Pegolo.

Berardi 9 - Altra tripletta, ormai è un'abitudine. Magari si prende delle pause tra un gol e l'altro, ma quando vede la porta non si ferma più. Ha solo 19 anni ma è già salito a quota 16 gol.

Matri 4 - A proposito di bomber come i primi due, qualcuno deve spiegare cos'è successo a questo attaccante. Non solo non vede la porta, ma non riesce neppure a rendersi utile alla manovra. Esce (ancora) tra i fischi.

Sansone 8 - Se Berardi è il braccio, lui è sicuramente la mente. Spacca in due la Fiorentina con le sue sfuriate con i difensori viola che non lo prendono mai. Il gol è il giusto premio per questo finale di campionato.

Cuadrado 6,5 - Ci prova dall'inizio ed è l'unico, forse anche per la freschezza fisica. Trova il terzo gol, ma non basta.

Pegolo 7 - Il suo miracolo vale mezza salvezza. La vittoria di Firenze passa anche dalle sue mani



IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 3-4

Fiorentina (4-3-1-2): Rosati 5; Diakitè 4,5 (25' st Tomovic 6), Savic 5, Rodriguez 4,5, Pasqual 5,5; Mati Fernandez 5, Pizarro 6, Borja Valero 6; Wolski 4,5 (10' st Joaquin 6); Matri 4 (20' st Rossi 7), Cuadrado 6,5. A disp.: Lupatelli, Vargas, Roncaglia, Aquilani, Anderson, Ambrosini, Ilicic, Matos. All.: Montella 5

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 7; Gazzola 6, Antei 6, Cannavaro 6,5, Longhi 5,5; Biondini 6, Chibsah 6,5, Missiroli 6 (40' st Brighi sv); Berardi 9, Zaza 7,5 (29' st Floccari 6), Sansone 8 (35' st Ziegler 6). A disp.: Pomini, Polito, Bianco, Ariaudo, Rosi, Marrone, Masucci, Floro Flores. All.: Di Francesco 7

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 23' rig. Berardi (S), 33' Berardi (S), 42' Berardi (S), 12' st rig. Rodriguez (F), 19' st Sansone (S), 27' st Rossi (F), 30' st Cuadrado (F)

Ammoniti: Borja Valero, Cuadrado (F); Gazzola, Longhi, Berardi (S)

Espulsi: nessuno