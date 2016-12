Fiorentina, Rossi ritrova il gol e si avvicina al Mondiale

16:47 - La corsa di Giuseppe Rossi verso il Mondiale brasiliano è ripresa martedì sera, in casa contro il Sassuolo. Pepito, che tornava al 'Franchi' cinque mesi dopo l'infortunio, ha segnato il suo quindicesimo gol stagionale e, nei 25' trascorsi in campo, ha mostrato una discreta forma e i soliti sprazzi di classe. Mancano ancora due gare di campionato e un mese di rodaggio: Prandelli non può rinunciare facilmente a uno così.

Il reinserimento in squadra di Rossi procede bene. Il giocatore si era già rivisto in Coppa Italia: una ventina di minuti scarsi in cui non era riuscito a incidere. La prova con il Sassuolo invece ha mostrato netti segni di crescita: "Rossi è straordinario anche in condizioni non ottimali - ha spiegato Montella a fine partita -. E' letale in area e sa giocare fuori. Ci auguriamo che possa andare al Mondiale, ha dimostrato di essere guarito e in campo non ha paura". Effettivamente l'approccio di Pepito non ha fatto trasparire blocchi mentali o eccessive preoccupazioni. Le ginocchia, negli ultimi tempi, gli hanno provocato stop e dispiaceri, ma il ragazzo ne è sempre uscito più forte di prima.

In un campionato giocato solo al 50%, Rossi ha messo insieme 15 gol, dimostrando unA cattiveria sotto porta che in pochi in Italia possiedono. Nel match del 'Franchi' gli sono bastati sette minuti per combinare con Borja Valero a battere Pegolo. Prandelli, che solo un paio di giorni fa aveva fatto emergere delle perplessità ("Dobbiamo capire se ha i 90', servono garanzie") non può assolutamente rinunciarci. L'endorsement per Insigne - che, come promesso, entrerà nella prima lista dei 30 - non è un impedimento alla convocazione di Rossi, che ha ancora un mese di tempo per trovare la condizione migliore e presentarsi carico in Brasile.



LE PAROLE DI ROSSI

Dopo il ritorno al gol nella gara con il Sassuolo, Giuseppe Rossi è stato travolto da un'ondata di affetto. Così l'attaccante della Fiorentina ha voluto ringraziare tutti con un pensiero affidato a Twitter: "Un grazie di cuore a tutti voi che mi state sostenendo con grande affetto" ha scritto Pepito. Che poi è intervenuto in conferenza stampa: "Sto bene fisicamente, il ginocchio è a posto. Farò di tutto per convincere Prandelli a portarmi ai Mondiali, devo solo giocare e dimostrare che sto bene e sono in grado di aiutare la Nazionale". "In questi mesi, dopo l'infortunio, non ho avuto paura, ero solo dispiaciuto di dovermi fermare - ha continuato l'attaccante viola - Su tutto ha prevalso la voglia di tornare protagonista. Se non dovessi realizzare il sogno Mondiali? Io devo sempre pensare positivo, quindi spero di fare bene in queste ultime due partite per convincere il ct, se Montella vuole sono pronto a giocare titolare già domenica a Livorno".