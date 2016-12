Fiorentina, Rossi: "Rientro in campionato e poi i Mondiali" 

19:30 - "Il mio obiettivo è quello di rientrare prima della fine della stagione per giocare in campionato e poi per disputare il Mondiale in Brasile. Voglio tornare a giocare e segnare ma devo fare molta attenzione. Ringrazio la Fiorentina per aver sempre creduto in me". Questo l'ottimismo di Giuseppe Rossi in un'intervista a Sport Illustrated: "Anche adesso, nella riabilitazione, tutti mi stanno dando un grande supporto: li ringrazio anche per questo".

La recente visita di controllo in Colorado, dal professor Steadman che lo ha operato nella primavera 2012 al crociato, ha escluso una nuova lesione allo stesso legamento, di qui l'ottimismo di Pepito di riuscire a recuperare in tempo per aiutare la Fiorentina nel finale di stagione e per far parte del gruppo azzurro che andrà in Brasile. "Sono fiducioso, perché sono circondato dall'affetto della famiglia e degli amici". Rossi è atteso a Firenze nella seconda metà di marzo per continuare la fase di riabilitazione prima di un nuovo controllo che chiarirà definitivamente quando potrà tornare in campo.

E PEPITO FESTEGGIA LA FINALE DI COPPA ITALIA

Sono troppo fiero dei miei compagni. Che emozione che mi hanno regalato. Grazie ragazzi #violanation

— GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) 12 Febbraio 2014