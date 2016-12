Fiorentina, Rossi: "Prandelli? Non mi interessa quello che dice"

21:41 - Dopo alcune settimane di silenzio, Giuseppe Rossi riapre il capitolo Nazionale. E da Moena, dove si trova in ritiro con la Fiorentina, risponde all'ex ct Cesare Prandelli, che l'aveva definito la più grossa delusione a livello umano: "Non mi interessa quello che dice l'ex ct. I tweet? Li rifarei, non ho attaccato nessuno ma solo chiarito un paio di cose che avevo letto". Il futuro è Conte: "E' un vincente, lo vedrei benissimo nell'Italia".

Inevitabili le domande sulla mancata convocazione al Mondiale dopo una incredibile rincorsa per l'infortunio: "Adesso sto pensando solo al futuro - spiega Rossi -. Conte può portare tante cose nuove alla squadra, vediamo come andrà". I tweet rivolti a Prandelli dopo l'annuncio dei 23 per il Brasile hanno fatto rumore e hanno "costretto" l'ex ct a togliersi qualche sassolino dalla scarpa durante la presentazione al Galatasaray: "Ma io non ho offeso nessuno" chiarisce ancora Rossi, che all'epoca rifiutava l'etichetta di "giocatore fuori forma e timoroso nei contrasti". La Nazionale resta un obiettivo primario: "Ci sono delle decisioni da prendere, dal ct al presidente, quello è il primo passo. Da parte mia la voglia di tornare c'è sempre, ogni anno voglio fare bene nel club e poi andare in Nazionale".

Si riparte quindi dalla Fiorentina: "Vogliamo tenere i migliori e fare un grande campionato. C'è tanta voglia di vincere e l'anno scorso in coppa Italia ci siamo andati vicini. Io, Gomez e Cuadrado? Mi piacerebbe ancora giocarci insieme. Con Mario purtroppo l'abbiamo fatto poco l'anno scorso. Io futuro capitano? Non lo so, il mister non mi mette capitano nemmeno nelle partitelle (ride, ndr). Magari". Poi si parla della sua condizione fisica: "Sto benissimo, sto facendo tanto lavoro anche da solo, lontano dalla squadra. Mi tocca farlo, anche per il ginocchio, ma sto benissimo, mi alleno con la squadra al mattino e poi in partitella il pomeriggio. Mi sento stanco, ma è normale così. Quando prendi tante botte (al ginocchio, ndr) è normale che devi fare un po' più di lavoro rispetto agli altri, niente di particolare". Infine un pronostico per la prossima Serie A: "La Juve rimane la favorita, la Roma sta facendo ottimi acquisti. Noi pian piano stiamo cercando di rinforzarci, poi ci saranno Milan e Inter... Sarà una bella stagione".