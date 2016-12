Fiorentina, Rossi non si dovrà operare 

10:22 - Sospiro di sollievo per la Fiorentina e Giuseppe Rossi dopo il nuovo controllo dal professor Steadman in Colorado. La visita ha evidenziato "una buona stabilità" del ginocchio destro dell'attaccante, infortunatosi il 5 gennaio nel derby col Livorno. Si allontana così l'incubo di un intervento. Il giocatore dovrà continuare le terapie per due mesi e fare un controllo prima della fase riabilitativa sul campo. Il rientro potrebbe avvenire a fine stagione.

Insomma, la sollecitazione al legamento crociato operato due volte in passato, evidentemente non ha avuto conseguenze tali da costringere "Pepito" a un nuovo intervento. Anche dallo stesso entourage dell'attaccante si è voluto ribadire che Rossi non dovrà operarsi. "Sono moralmente sollevato dopo l'incontro con il prof Staedman. Adesso dovrò impegnarmi al massimo con la riabilitazione. Sempre al vostro fianco. Forza Viola", ha scritto sulla sua pagina Facebook". Una bella notizia anche per il ct Cesare Prandelli in vista dei prossimi Mondiali di Brasile 2014.