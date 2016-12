Fiorentina, Rossi e il rientro: decisivi i prossimi 15 giorni

13:44 - Giuseppe Rossi continua la sua marcia verso il rientro in campo. L'esito positivo delle visite della settimana scorsa hanno portato una ventata di ottimismo in casa Fiorentina e in casa azzurri in vista del Mondiale. La data del ritorno agli allenamenti però, non è ancora sicura. "I prossimi 15 giorni saranno decisivi perché ci permetteranno di capire quando Pepito potrà tornare a giocare", le parole di Pastorello, agente del giocatore.

Per Rossi, continua Andrea Pastorella in un'intervista concessa al Corriere Fiorentino, è importante ritrovare il campo e il gruppo: "Vogliamo riportarlo in gruppo il prima possibile perchè sarebbe fondamentale da un punto di vista psicologico. Avevo chiesto alla Uefa di poterlo far sedere in panchina con i compagni, anche se era fuori dalla lista dei convocati. Per uno come lui, rivivere subito questo tipo di emozioni sarà fondamentale".



Se tutto andrà per il meglio dunque, l'attaccante della Fiorentina potrebbe tornare sul rettangolo verde il 27 aprile nella sfida di Bologna, per poi essere disponibile nella finale di Coppa Italia contro il Napoli.