Fiorentina: Rossi crac, si teme il crociato

00:16 - Ansia per Giuseppe Rossi in casa Fiorentina. Pepito è stato colpito in maniera dura al ginocchio destro a metà del secondo tempo di Fiorentina-Livorno dal difensore amaranto Rinaudo. Visibilmente dolorante, l'attaccante della Fiorentina è stato immediatamente soccorso, e quindi accompagnato a bordo campo zoppicante dal medico viola Paolo Manetti. Le prime voci parlano di una sospetta distorsione, ma si teme per il crociato.

Se ne saprà di più domani - alle 10.30 è prevista la risonanza magnetica al Cto di Careggi -, ma queste ore, in casa viola, sono di ansia e paura e l'ottimismo non è esattamente dilagante. Lo fa capire lo stesso Vincenzo Montella ai microfoni di Alessio Conti a fine gara: "Sì, siamo preoccupati - dice -, è inutile negarlo: siamo preoccupati e non ci resta che aspettare domani di vedere cosa diranno gli esami strumentali cui si sottoporrà il ragazzo".



Pepito ha abbandonato il campo quasi in lacrime, lacrime di rabbia e di dolore anche se, alla fine, è uscito con le sue gambe. Il ginocchio, però, è come detto quello maledetto che ha già fatto crac il 26 ottobre 2011 - out sei mesi dopo essere stato operato al crociato - e, quindi, il 13 aprile 2012. Altra operazione, stessa diagnosi e altri quattro mesi di stop. A ottobre dello stesso anno, infine, terza operazione e ultimi sei mesi di stop prima di cominciare la sua avventura con la Viola. E la sensazione, stando almeno alle parole dei dirigenti viola, sono sempre le stesse. "Ha sentito lo stesso dolore dell'altra volta", hanno spiegato dalla Fiorentina. Per questo Rossi teme il peggio. Domani, solo domani, si saprà.