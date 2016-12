Fiorentina, rissa nella notte ad Esbjerg

17:48 - Triste episodio nella notte ad Esbjerg, dove andrà in scena in serata la sfida dei sedicesimi di finale di Europa League tra la Fiorentina e la squadra danese. Una ventina di tifosi si sono scontrati intorno alle 2 di questa notte in una delle vie più note del centro città. I due gruppetti hanno dato vita a una rissa terminata poco prima dell'arrivo della polizia, che ha successivamente messo in stato di fermo un 26enne danese. Le indagini, ancora in corso, potrebbero portare ad altri fermi in giornata.