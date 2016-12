Fiorentina, Pradé: "In finale col Napoli anche Rossi e Gomez" 

10:30 - Prima il Bologna, poi il Napoli. Solo poi. Sperando nel pieno recupero di Rossi e Gomez. Questo l’input viola: la finale di Coppa Italia deve restare sullo sfondo, per il momento, perché prima c’è un quarto posto in campionato da blindare. O provare a farlo. Parola del ds Pradè: "C'è grande entusiasmo attorno alla Fiorentina. La nostra crescita è stata notevole ed in controtendenza con l'andamento del calcio italiano. I Della Valle sognavano di riempire di nuovo lo stadio e ce l'hanno fatta, per noi è un vanto. L'esodo a Roma per la Coppa Italia? Me l'aspettavo, perché dopo tanti anni sta avvenendo qualcosa di importante per la città. Tutti vogliono dire: Io c'ero. E ci saranno anche Rossi e Gomez, poi se giocheranno vedremo. Mario ce la sta mettendo tutta per essere a disposizione, presto avrà un'altra visita di controllo. E' stata un'annata davvero difficile. Bologna? Sarà una gara importantissima, vogliamo riconfermare il 4° posto: a Bologna daremo il massimo delle nostre forze".

Sulla stessa linea anche l'ad Mencucci: "Prima di pensare alla Coppa Italia mi auguro che ci sia la massima concentrazione per il Bologna. Vogliamo difendere il 4° posto e le distrazioni non ci servono in questo momento. Poi penseremo alla finale: per la gara con il Napoli potremo fare affidamento su un grande pubblico e sono certo saremo in 28 mila, come i napoletani. Purtroppo quest'anno non ci sono mancati gli infortuni, mentre il Napoli ha avuto una stagione più regolare della nostra. La finale però è una gara secca, e non ci nasconderemo dietro la sfortuna, seppure dovremo fare a meno anche di Cuadrado".

Pronto a prendersi il primo trofeo in maglia viola anche Massimo Ambrosini: "La mia avventura a Firenze? E' positiva sia sotto il profilo calcistico sia nella vita fuori dal campo – ha detto a Radio Blu - non ho mai nascosto la mia felicità di essere venuto a Firenze. La Finale? Sarà bellissima, porteremo tanti tifosi a Roma e sarà uno spettacolo: speriamo di far gioire tutta Firenze. Io in campo in finale? Mi farebbe piacere, mi sono messo sempre a disposizione dell'allenatore, l'obiettivo è solo il bene della Fiorentina. Il mio futuro? Adesso penso alla finale, penso che la società stia già pensando al futuro. Penso che ci sarà modo di parlare con il club a breve, vedremo quando sarà il momento. Io mi sono trovato benissimo: la mia volontà l'ho sempre detta ma nel calcio per fare i matrimoni bisogna essere in due”.